Институт Пастера провел полное секвенирование штамма хантавируса "Андес"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Институт Пастера завершил полное секвенирование штамма хантавируса "Андес", обнаруженного у французской пассажирки судна MV Hondius, сообщает BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Стефани Рист, ничто не указывает на появление более опасного варианта хантавируса в рамках очага инфекции, выявленного на лайнере.

Рист заверила в соцсети X, что "проанализированный вирус соответствует уже известным и отслеживаемым в Южной Америке штаммам".

Институт Пастера - всемирно известный французский научный центр, основанный в конце XIX века Луи Пастером. Занимается изучением инфекционных заболеваний, разработкой вакцин и контролем эпидемий. Это исследовательский институт, который также включает в себя международную сеть лабораторий по всему миру, например, в странах Африки и Азии.