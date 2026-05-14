В Аргентине проведут на следующей неделе исследование источников хантавируса

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Ученые в Аргентине проведут на следующей неделе исследование на наличие у грызунов на юге страны хантавируса, который вспыхнул на борту круизного лайнера MV Hondius, сообщает в четверг газета Le Figaro.

"Идея состоит в том, чтобы на следующей неделе отобрать грызунов для дальнейшего исследования", - заявил директор департамента эпидемиологии и охраны окружающей среды провинции Огненная Земля Хуан Петрина.

Исследование пройдет в портовом городе Ушуая (остров Огненная Земля). Оттуда 1 апреля отправился круизный лайнер, на котором впоследствии выявили хантавирус.

Результаты ожидаются через месяц.

По последним данным, от хантавируса скончались три пассажира MV Hondius: супружеская пара из Нидерландов, а также гражданка Германии.

Девять человек сдали положительный тест на хантавирус. Отмечалось, что у скончавшейся женщины из Нидерландов и у британца, который находится в отделении интенсивной терапии в ЮАР, был выявлен штамм хантавируса - вирус Андес. Только этот вид хантавируса передается от человека человеку, подчеркнули в Минздраве ЮАР. Западные СМИ сообщали, что этот штамм распространен в Латинской Америке, в том числе в Аргентине, где начался круиз. Обычно заболевание передается инфицированными грызунами.