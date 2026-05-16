WSJ сообщила об атаках ОАЭ на объекты Ирана уже в первую неделю конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - ОАЭ совершили атаки на связанные с Ираном цели уже в течение первой недели боевых действий на Ближнем Востоке, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Удары ОАЭ и Саудовской Аравии последовали после того, как Тегеран атаковал объекты энергетики и гражданскую инфраструктуру в обеих странах. По словам лиц, знакомых с темой, ОАЭ действовали уже на первой неделе войны и неоднократно атаковали с использованием боевой авиации и сделанных в КНР дронов, в координации с Израилем и США", - передает WSJ.

Также военные ОАЭ в ответ на атаки Ирана подвергли бомбардировке иранский НПЗ, который газета не называет.

Один из источников газеты добавил, что Саудовская Аравия нанесла ряд ударов по целям, в том числе имеющим отношение к БПЛА и местам запуска иранских ракет. Саудовские самолеты также атаковали цели в Ираке, связанные с проиранским ополчением, отметили некоторые собеседники.

Однако неясно, смогли ли военные ОАЭ и Саудовской Аравией нанести значимый ущерб Ирану или как-то существенно повлиять на ход боевых действий.

В итоге Эр-Рияд сделал ставку на дипломатическое урегулирование кризиса с Ираном, а Абу-Даби нарастили взаимодействие с США и Израилем и настаивали на более агрессивном подходе по отношению к Тегерану. Военные действия углубили раскол между ОАЭ и Саудовской Аравией, отмечает WSJ.

По оценкам издания, Абу-Даби также демонстрировали склонность к рискованным действиям и использованию военной силы в регионе: так, Эмираты передавали оружие участникам конфликта в Ливии и Судане, отправляли наемников в Йемен.

В пятницу Bloomberg со ссылкой на источники информировал, что ОАЭ пытались убедить Саудовскую Аравию и Катар пойти на коллективные военные меры из-за ударов Ирана по государствам Персидского залива, но получили отказ. "По словам лиц, знакомых с темой, ОАЭ пытались убедить соседние страны, включая Саудовскую Аравию и Катар, принять участие в скоординированной военной акции в ответ на удары Ирана. ОАЭ были разочарованы, когда им отказали", - информирует агентство.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркивал, что ОАЭ были напрямую вовлечены в боевые действия США и Израиля против Ирана. Со своей стороны, власти ОАЭ опровергли сообщения о том, что они оказывали активную поддержку США и Израилю во время их военной операции против Ирана.