FT сообщила, что глава ЦРУ на Кубе говорил о возможности стабилизировать ее экономику

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в ходе визита на Кубу в четверг объяснял, что кубинские власти все еще могут предпринять нужные действия для преодоления экономического кризиса, сообщает в субботу Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

"Американский чиновник сказал, что во время неожиданного визита в четверг Рэтклифф передал сообщение: Куба имеет "редкий шанс стабилизировать разрушающуюся экономику", - информирует издание.

По данным газеты, в ходе стартовавших в феврале переговоров Вашингтон убеждает Гавану либерализовать кубинскую экономику, расширить доступ для иностранных инвестиций и увеличить частный сектор, провести политические реформы.

Однако, по словам другого чиновника США, в Вашингтоне подозревают, что Куба тянет время, полагаясь на затянувшийся конфликт США с Ираном и потенциальные проблемы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре 2026 года.

Вместе с тем США наращивают санкционное давление на Кубу, сохраняют в силе энергетическую блокаду. Собеседник FT отметил, что Кубе не стоит "питать иллюзий, будто американский президент поступится своими "красными линиями".

В четверг американские СМИ сообщили, что Минюст США готовит обвинения против Рауля Кастро, бывшего первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы.

Вместе с тем в среду власти США сообщили, что передадут Кубе гуманитарной помощи на $100 млн через Католическую церковь и независимые организации.

Президент США Дональд Трамп в последние месяцы регулярно угрожает, что предпримет некие действия против кубинских властей. Но 8 мая Associated Press со ссылкой на источники информировало, что американские власти в настоящее время не рассматривают возможность проведения военной операции против Кубы.

Гавана, как и вся Куба, уже длительное время живет в состоянии глубокого энергетического кризиса. Периоды веерных отключений электроэнергии в столице страны достигают 20-24 часов. Каждый день обесточенными остаются 40-60% территории острова. На этой неделе в ряде районов Гаваны прошли стихийные протесты.