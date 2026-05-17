Нетаньяху намерен обсудить с Трампом ситуацию вокруг Ирана

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Биньямин Нетаньяху проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсудит ситуацию вокруг Ирана, сообщает в воскресенье Times of Israel.

"Я, безусловно, выслушаю его впечатления от поездки в Китай. Возможно, обсудим и другие вопросы. Разумеется, существует множество вариантов развития событий, и мы готовы к любому сценарию", - цитирует издание слова премьера Израиля.

Нетаньяху подчеркнул, что "мы внимательно следим за ситуацией вокруг Ирана".

Государственный визит Трампа в КНР состоялся с 13 по 15 мая.

Хроника 28 февраля – 17 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Израиль Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху
