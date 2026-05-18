В ВОЗ заявили, что риск возникновения пандемии хантавируса остается низким

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с учетом новых проанализированных данных сообщила, что риск глобального распространения хантавируса, который привел к случаям заболевания на круизном лайнере MV Hondius, остается низким.

"Риск для общественного здравоохранения был изучен повторно с учетом самой актуальной доступной информации, и глобальный риск остается низким", - говорится в заявлении ВОЗ, опубликованном в соцсети X.

В организации отметили, что риск для не заболевших пассажиров и членов экипажа круизного судна остается умеренным, указав, что контактные лица могут заболеть в течение инкубационного периода, поэтому необходимо продолжить наблюдать за их состоянием.

ВОЗ ожидает, что риск дальнейшей передачи вируса снизится после принятых мер контроля.

На минувшей неделе сообщалось, что французский Институт Пастера завершил полное секвенирование штамма хантавируса "Андес", обнаруженного у французской пассажирки судна MV Hondius.

BFMTV в пятницу со ссылкой на министра здравоохранения Франции Стефани Рист сообщил, что ничто не указывает на появление более опасного варианта хантавируса в рамках очага инфекции, выявленного на судне. Министр здравоохранения заверила в соцсети X, что "проанализированный вирус соответствует уже известным и отслеживаемым в Южной Америке штаммам".