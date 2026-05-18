Поиск

В ВОЗ заявили, что риск возникновения пандемии хантавируса остается низким

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с учетом новых проанализированных данных сообщила, что риск глобального распространения хантавируса, который привел к случаям заболевания на круизном лайнере MV Hondius, остается низким.

В РоссииРоспотребнадзор назвал минимальным риск завоза хантавируса в страны евразийского регионаЧитать подробнее

"Риск для общественного здравоохранения был изучен повторно с учетом самой актуальной доступной информации, и глобальный риск остается низким", - говорится в заявлении ВОЗ, опубликованном в соцсети X.

В организации отметили, что риск для не заболевших пассажиров и членов экипажа круизного судна остается умеренным, указав, что контактные лица могут заболеть в течение инкубационного периода, поэтому необходимо продолжить наблюдать за их состоянием.

ВОЗ ожидает, что риск дальнейшей передачи вируса снизится после принятых мер контроля.

На минувшей неделе сообщалось, что французский Институт Пастера завершил полное секвенирование штамма хантавируса "Андес", обнаруженного у французской пассажирки судна MV Hondius.

BFMTV в пятницу со ссылкой на министра здравоохранения Франции Стефани Рист сообщил, что ничто не указывает на появление более опасного варианта хантавируса в рамках очага инфекции, выявленного на судне. Министр здравоохранения заверила в соцсети X, что "проанализированный вирус соответствует уже известным и отслеживаемым в Южной Америке штаммам".

ВОЗ хантавирус пандемия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На АЭС "Барака" в ОАЭ не зафиксировано утечки радиации после иранской атаки

 На АЭС "Барака" в ОАЭ не зафиксировано утечки радиации после иранской атаки

Саудовская Аравия подверглась атаке иранских беспилотников

Пожар возле АЭС в Абу-Даби возник от удара беспилотника

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 мая

"Евровидение-2026" выиграла представительница Болгарии

 "Евровидение-2026" выиграла представительница Болгарии

Американский космический корабль Cargo Dragon в воскресенье состыкуется с МКС

Лихачев заявил о возобновлении работ на АЭС "Бушер" в Иране

Путин и президент ОАЭ обсудили по телефону кризис вокруг Ирана

КНР и США договорились снизить пошлины на ряд товаров

The Telegraph узнала о рекомендации США Эмиратам захватить иранский остров в Персидском заливе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9450 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2218 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов