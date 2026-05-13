Роспотребнадзор назвал минимальным риск завоза хантавируса в страны евразийского региона

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Риск завоза и распространения хантавируса на территории стран евразийского региона минимален, заявили в Роспотребнадзоре по итогам заседания Совет главных государственных санитарных врачей стран ЕАЭС под председательством главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

"Отдельное внимание участники встречи уделили ситуации с хантавирусной инфекцией. Роспотребнадзор как национальный координатор по Международным медико-санитарным правилам находится в постоянном контакте с ВОЗ и ее странами-членами по данному вопросу. Роспотребнадзор проинформировал о минимальных рисках завоза и распространения данного заболевания на территории стран евразийского региона", - сообщили в ведомстве.

Эксперты не видят доказательств того, что штамм хантавируса "Андес" мутировал

В рамках заседания участники встречи также отметили, что скоординированный подход стран позволяет поддерживать стабильный уровень санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

Накануне сообщалось, что Роспотребнадзором совместно с пограничной службой РФ приняты меры по усилению пропускного контроля на границе для недопущения завоза в РФ хантавируса Андес, который привел к случаям заболевания на круизном лайнере MV Hondius.

При этом в ведомстве также отмечали, что вариант хантавируса Андес, который привел к случаям заболевания на круизном лайнере, не встречается на территории Европы и Азии. Природным резервуаром вируса является карликовый рисовый хомяк; климатические условия РФ для него неприемлемы.

Роспотребнадзор хантавирус
