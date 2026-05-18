Азербайджан и Грузия договорились вернуть в эксплуатацию нефтепровод Баку - Супса

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Азербайджан и Грузия подписали соглашение, направленное на возобновление деятельности нефтепровода Баку - Супса, сообщило Министерство экономики Грузии в соцсетях.

"В рамках визита в Баку премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе подписано новое соглашение, предусматривающее заключение операционного контракта по грузинскому участку нефтепровода Баку - Супса, что обеспечит возобновление транзита нефти из Центральной Азии в Европу через территорию Грузии и значительно увеличит доходы бюджета нашей страны",- говорится в сообщении.

Отмечается, что с грузинской стороны документ подписала министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, с азербайджанской - министр экономики Микаил Джаббаров и министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

"Мы начинаем сотрудничество с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (ГНКАР/SOCAR), которая совместно с нами обеспечит восстановление эксплуатации нефтепровода Баку - Супса", - заявила Квривишвили журналистами.

Отмечается, что соглашение о заключении операционного контракта по грузинскому участку нефтепровода Баку - Супса стало результатом успешно завершившихся многомесячных переговоров между Грузинской нефтегазовой корпорацией, SOCAR Midstream Operation LLC и ГНКАР и, наряду с другими важными вопросами, определяет также вопрос минимальной загрузки трубопровода.

"Нефтепровод Баку - Супса имеет стратегическое значение как для нашей страны и региона в целом, так и для Европы и международных партнеров. В последние годы этот трубопровод не функционировал, однако на основе достигнутого соглашения совместными усилиями в ближайшем будущем он будет возвращен в эксплуатацию. С возобновлением этого проекта Грузия еще больше укрепит свои позиции как надежный и важный партнер для соседних государств и Европы", - отметила Квривишвили.

Протяженность нефтепровода Баку - Супса составляет 837 км, диаметр - 530 мм. Трубопровод пропускной способностью 7,5 млн тонн нефти в год был построен в рамках контракта на разработку месторождений Азери-Чираг-Гюнешли. В настоящее время по нефтепроводу транспортируются только отдельные партии нефти. Так, по данным годового отчета Минэнерго Азербайджана, в 2024 году по нему было перекачано 90 тысяч тонн нефти, в 2023 году - 150 тысяч тонн. Компания BP-Azerbaijan сообщала, что нефтепровод Баку - Супса не заморожен и находится в состоянии полной готовности начать транспортировку нефти в любой момент.