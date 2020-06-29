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В Северной Атлантике стартуют военно-морские учения НАТО

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Военно-морские учения НАТО Dynamic Mongoose 2020 в понедельник начнутся у берегов Исландии, сообщает Североатлантический альянс.

В учениях, которые продлятся с 29 июня по 10 июля, будут отрабатываться противолодочные операции натовских кораблей в Северной Атлантике. В них примут участие пять подлодок, пять боевых кораблей, а также пять патрульных противолодочных самолетов из шести стран-членов НАТО, в том числе из США, Великобритании, Франции, Канады, Германии, Норвегии и Исландии.

Боевые корабли НАТО уже прибыли в порт столицы Исландии Рейкьявик.

Целью учений, как отмечает НАТО, является "отработка боевых операций подлодок, их противолодочных действий, противолодочная борьба надводных кораблей и осуществление полетов патрульных самолетов для контроля морского пространства или блокады военно-морской активности при подготовке к коллективной обороне и реакции на кризисные ситуации".

В октябре 2019 года норвежская телерадиокомпания NRK, ссылаясь на источники в военной разведке, сообщала, что десять российских подводных лодок, в том числе восемь атомных, были задействованы в операции, целью которой являлась отработка прорыва оборонительных рубежей Альянса на линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике (GIUK) и скрытного подхода к восточному побережью США.

Как известно, на линии GIUK, проходящей между Гренландией, Исландией и Великобританией, размещена натовская гидроакустическая противолодочная звуковая система наблюдения SOSUS (Sound Surveillance System).

НАТО

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