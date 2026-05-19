Президент Кубы предостерег США от вторжения

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что в случае проведения военной операции США против островного государства может произойти "кровавая бойня".

"Куба не представляет никакой угрозы и не имеет никаких агрессивных планов или намерений в отношении какой-либо страны. У нее ничего нет против США, и никогда не было (...)", - написал он в соцсети Х.

Он предупредил, что если США реализуют свои угрозы о военных действиях в отношении Кубы, то это "спровоцирует кровавую бойню с последствиями, которые невозможно оценить". По его словам, такая операция окажет "разрушительное влияние" на мир и региональную стабильность.

Politico со ссылкой на источник писало, что американская администрация начала рассматривать возможность боевых действий против Кубы на фоне того, что санкции и топливная блокада не привели к реформам на острове. Президент США Дональд Трамп в последние месяцы регулярно угрожает, что предпримет некие действия против кубинских властей.

Гавана, как и вся Куба, уже длительное время живет в состоянии глубокого энергетического кризиса. Периоды веерных отключений электроэнергии в столице страны достигают 20-24 часов. Каждый день обесточенными остаются 40-60% территории острова.