Власти РФ обмениваются информацией с Кубой о возможности облегчения бремени в связи с блокадой

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что обмениваются мнениями и информацией с кубинскими властями для оказания помощи в связи со сложной ситуацией из-за блокады со стороны США.

"На постоянной основе обмениваемся мнениями и информацией о том, что могло бы быть сделано для облегчения того действительно огромного бремени из-за той блокады, которая устроена вокруг острова Свободы", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в понедельник.

Представитель Кремля отметил при этом: "Как я уже говорил неоднократно, мы находимся в постоянном контакте с нашими кубинскими друзьями".