Армения и Литва договорились о стратегическом партнерстве

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Армения и Литва заключили соглашение о стратегическом партнерстве, сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом в Ереване.

"С этого момента мы стратегические партнеры. Этот формат позволит нам повысить на новый уровень наш политический диалог и сотрудничество, проявить всеобъемлющий подход к отраслевому сотрудничеству. Мы обсудили перспективы экономического сотрудничества, особенно в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности", - сказал он.

Мирзоян отметил, что отношения двух стран "основаны на общих ценностях демократии, прав человека".