Поиск

Армения и Литва договорились о стратегическом партнерстве

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Армения и Литва заключили соглашение о стратегическом партнерстве, сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом в Ереване.

"С этого момента мы стратегические партнеры. Этот формат позволит нам повысить на новый уровень наш политический диалог и сотрудничество, проявить всеобъемлющий подход к отраслевому сотрудничеству. Мы обсудили перспективы экономического сотрудничества, особенно в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности", - сказал он.

Мирзоян отметил, что отношения двух стран "основаны на общих ценностях демократии, прав человека".

Армения Литва МИД Арарат Мирзоян Кястутис Будрис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Таиланд сократит срок действия безвизового въезда с 60 до 30 дней для туристов

 Таиланд сократит срок действия безвизового въезда с 60 до 30 дней для туристов

Врачи выявили более 500 предполагаемых случаев заболевания Эболой и 130 смертей

Brent подешевела до $109,78 за баррель

США в среду проведут испытательный пуск МБР "Минитмен-3"

Что случилось этой ночью: вторник, 19 мая

Европейские рынки акций выросли в понедельник, кроме итальянского

 Европейские рынки акций выросли в понедельник, кроме итальянского

В Пентагоне заявили, что Россия сохраняет инициативу и продвигается на Украине

Сайт Пентагона с рассекреченными файлами об НЛО зафиксировал более 1 млрд посещений

Путин заявил о стабилизирующей роли РФ и Китая на мировой арене

 Путин заявил о стабилизирующей роли РФ и Китая на мировой арене

Пентагон сообщил о тупике в переговорах из-за отказа Зеленского от территориальных уступок

 Пентагон сообщил о тупике в переговорах из-за отказа Зеленского от территориальных уступок
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9483 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2241 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов