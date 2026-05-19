Глава ВОЗ призвал не прекращать наблюдение за контактными лицами по хантавирусу

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Сейчас признаков широкого распространения хантавируса нет, однако ситуация может измениться, поэтому необходимо продолжать наблюдения, заявил на 79-й Всемирной ассамблее здравоохранения гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В настоящий момент нет признаков того, что мы наблюдаем начало крупной вспышки. Но, конечно же, это может измениться, и мы призываем все связанные с этим страны продолжать наблюдать за пассажирами и членами экипажа", - сказал он.

Он напомнил, что все пассажиры и члены экипажа круизного лайнера MV Hondius, на борту которого ранее произошла вспышка хантавируса, покинули судно, многие из них отправились в страны проживания. Утром 19 мая капитан Ян Доброговский проинформировал Гебрейесуса, что у 25 членов команды, сошедших с судна последними, 18 мая, симптомов заболевания нет.

Пассажиры, покинувшие судно на прошлой неделе, будут находиться на карантине до 21 июня, покинувшие судно последними члены команды - до 29 июня, добавил Гебрейесус.

По последним данным, умерли три пассажира MV Hondius, заразившиеся хантавирусом: супружеская пара из Нидерландов, а также гражданка Германии. Всего заболевание было выявлено как минимум у 11 пассажиров судна. Отмечалось, что у скончавшейся женщины из Нидерландов и у британца, который находится в отделении интенсивной терапии в ЮАР, был выявлен штамм хантавируса - вирус Андес. Только этот вид хантавируса передается от человека человеку, сообщал Минздрав ЮАР.