В Нидерландах начали дезинфекцию лайнера MV Hondius после хантавируса

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Нидерландах начали дезинфекцию круизного лайнера MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, сообщает AP.

Судно пришвартовалось в порту Роттердама утром, на борт поднялись люди в защитных костюмах. Для членов экипажа на территории порта возвели временные постройки, в которых им предстоит пройти карантин. На момент прибытия судна в порт на его борту находились 25 членов экипажа и два медицинских сотрудника. Пассажиры лайнера покинули его на прошлой неделе на Канарских островах, после чего были отправлены на родину с соблюдением мер безопасности.

По последним данным, от хантавируса скончались три пассажира MV Hondius: супружеская пара из Нидерландов, а также гражданка Германии.

Всего заболевание было выявлено как минимум у 11 пассажиров судна. Отмечалось, что у скончавшейся женщины из Нидерландов и у британца, который находится в отделении интенсивной терапии в ЮАР, был выявлен штамм хантавируса - вирус Андес. Только этот вид хантавируса передается от человека человеку, подчеркнули в Минздраве ЮАР.

