В Колорадо умер заразившийся хантавирусом мужчина

Чиновники сказали, что этот штамм регулярно встречается в штате в это время года

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Колорадо врачи диагностировали у мужчины заражение хантавирусом, он впоследствии умер, сообщают западные СМИ.

Этот случай заражения не был связан с недавней вспышкой заболевания на круизном лайнере MV Hondius в Атлантическом океане. В Департаменте общественного здравоохранения и окружающей среды Колорадо сообщили, что этот штамм хантавируса регулярно встречается в штате в это время года. Специалисты ищут источник заражения пациента.

По последним данным, от хантавируса скончались три пассажира круизного лайнера MV Hondius: супружеская пара из Нидерландов, а также гражданка Германии. У скончавшейся женщины из Нидерландов и у британца, который находится в отделении интенсивной терапии в ЮАР, был выявлен штамм хантавируса - вирус Андес. Только этот вид хантавируса передается от человека человеку, подчеркнули в Минздраве ЮАР. Этот штамм распространен в Латинской Америке, в том числе в Аргентине, где начался круиз. Обычно заболевание передается инфицированными грызунами.