На Солнце зафиксированы три мощные вспышки

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - На Солнце зарегистрированы три мощных вспышки класса Х, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Аппарат Solar Orbiter зарегистрировал в образовавшемся супер-центре на обратной стороне Солнца 3 вспышки высшего уровня X", - говорится в сообщении.

Произошедшие взрывы привели к частичному разрушению и упрощению группы пятен. "В итоге шансы на то, что она доживет до момента встречи с Землёй, начали стремительно таять", - проинформировали в лаборатории.

18 мая ученые зафиксировали на обратной стороне Солнца крупную группу пятен. По их данным, сформировавшаяся группа пятен является одним из самых опасных за последние годы центров активности.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса X относятся к сверхмощным, они могут вызвать сильные геомагнитные бури.

