Европейские страны НАТО потребуют от Рубио ясности по контингенту США в Европе

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Европейские страны НАТО планируют потребовать, чтобы госсекретарь США Марко Рубио прояснил планы Вашингтона по дальнейшему присутствию американских войск в Европе, сообщает в среду Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, к руководителю Госдепартамента обратятся на встрече глав МИД стран НАТО в Хельсингборге, которая начнется 21 мая.

Союзники по НАТО возмущены тем, что администрация Дональда Трампа "откладывает публикацию обзора оборонной стратегии, который бы прояснил планы США" по выводу части сил из Европы. По словам дипломатов из стран НАТО, Вашингтон мог бы сообщить о своих планах по этому вопросу на различных встречах, в том числе на саммите альянса в Турции в июле.

На прошлой неделе США решили не направлять в Польшу для размещения на ротационной основе 2-ю бронетанковую бригаду численностью примерно 4,5 тысяч военнослужащих.

Ранее в мае Пентагон сообщил, что США выведут в течение следующих 6-12 месяцев 5 тыс. американских военнослужащих из Германии.

Министры иностранных дел стран НАТО соберутся на совещание Североатлантического совета в шведском городе Хельсингборг 21-22 мая.

