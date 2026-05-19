В ЕС увидели признаки скорого согласия Венгрии на старт переговоров о присоединении Украины

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Переговоры Будапешта и Киева о венгерском населении на украинской территории могут свидетельствовать о том, что в скором времени Венгрия снимет возражения против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, сообщает Politico со ссылкой на трех чиновников из ЕС.

Решение Венгрии начать переговоры с Киевом по вопросу прав венгерских меньшинств на Украине является сигналом о том, что Будапешт, вероятно, поддержит открытие официальных переговоров по членству в ЕС в ближайшие недели, считают они.

По данным Politico, некоторые чиновники даже надеются на то, что решение о старте первого официального этапа переговоров может быть принято уже на следующей неделе. Однако один из собеседников издания отмечает, что такой прогноз является "немного чрезмерно оптимистичным".

Глава МИД Венгрии Анита Орбан сообщила, что 19 мая начнутся переговоры по вопросу венгерской общины на Украине. Будапешт давно выступает за расширение прав проживающих на Украине венгров и предоставление им доступа к образованию на венгерском языке.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 18 мая заявил, что страна не поддержит вступление Украины в ЕС, пока вопрос венгерского населения на Украине не будет решен.

Для начала переговоров о вступлении той или иной страны в ЕС требуется согласие на это всех участников этого интеграционного объединения.