Главы МИД стран НАТО на совещании в Швеции завершат подготовку к саммиту в Анкаре

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Главы МИД государств-членов НАТО соберутся в четверг на двухдневное совещание Североатлантического совета в шведском городе Хельсингборг, чтобы завершить подготовку к саммиту в Анкаре, объявила штаб-квартира альянса в Брюсселе.

Встреча пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

"Обеспечение нашего сдерживания и обороны, более сильной и справедливой НАТО, оказание поддержки Украине и, в конечном итоге, обеспечение безопасности миллиарда человек во всем альянсе", - так Рютте резюмировал повестку совещания министров иностранных дел стран-союзниц по Североатлантическому альянсу, выступая накануне на пресс-конференции в Брюсселе.

Одним из важнейших вопросов в свете подготовки к саммиту в Анкаре будет выполнение союзниками обязательств, взятых на саммите в Гааге в прошлом году, где они обязались увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году.

"Вопрос уже не в том, нужно ли нам делать больше. Вопрос в том, как быстро союзники смогут превратить обязательства в возможности", - сказал генсек альянса.

Он призвал к устойчивому и последовательному увеличению инвестиций в оборону и "надежному пути" к их выполнению. Генсек заявил, что союзникам по НАТО необходимо наращивать оборонное промышленное производство по обе стороны Атлантики и укреплять боеспособность.

Рютте в своем выступлении подчеркивал связь обеспечения боеготовности НАТО с перераспределением ответственности внутри организации, отметив, что Европа и Канада инвестируют больше средств и берут на себя больше ответственности за обычную оборону. Такое развитие, по его словам, также отражается в командной структуре НАТО, где Европа возглавит все три объединенных командования сил, в то время как Соединенные Штаты будут руководить тремя компонентными командованиями.

К числу приоритетов саммита в Анкаре, которые натовские главы МИД будут обсуждать в Хельсингборге, генсек организации отнес также продолжение поддержки Украины со стороны НАТО. Он сообщил, что в четверг министры иностранных дел обсудят с украинским коллегой Андреем Сибигой, как обеспечить "существенную, устойчивую и предсказуемую поддержку Украины в долгосрочной перспективе".

Ему был задан вопрос о том, будет ли поддержано его предложение странам альянса начать ежегодно выделять на помощь Украине по 0,25% ВВП и существуют ли другие возможности более равномерного распределения соответствующей финансовой нагрузки между союзниками.

"Иногда моя роль в том, чтобы озвучивать какие-то смелые предложения. Они не всегда будут приняты. Это, наверное, не будет принято, потому что многие против этого предложения в 0,25% ВВП", - ответил Рютте.

При этом он объяснил, что теперь ведется соответствующая дискуссия, "и важно, чтобы союзники друг с другом были честны, понимали, чего мы ожидаем друг от друга".

"Нидерланды и Германия, Швеция, Норвегия, Канада - всё это те страны, которые, например, в (финансируемом союзниками механизме закупок вооружений для Украины у США - ИФ) Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) играют ведущую роль. И это ключевой вопрос, потому что без потока американского оснащения Украина не сможет выжить. Это вопрос выживания", - добавил он, мотивируя вызванную им дискуссию.