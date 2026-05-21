Командующий ВС Литвы заявил о возобновлении "горячей линии" с Белоруссией

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Так называемая "горячая линия" с Белоруссией работает независимо от политической ситуации, но это не означает поддержания постоянного контакта с Минском, заявил командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас.

"Независимо от политической ситуации, "горячая линия" работает", - сказал Вайкшнорас в эфире радио LRT.

При этом он сообщил, что "она какое-то время не работала".

"Такие горячие линии необходимы, используются ли они активно - нет, но когда возникает подобная ситуация (нарушение литовского воздушного пространства беспилотниками - ИФ), они помогают избежать недоразумений. На техническом уровне. Позиция Литвы никоим образом не состоит в том, чтобы звонить как друзья и спрашивать, что вы ели вчера вечером или как провели выходные", - подчеркнул командующий.

В среду командующий сухопутными войсками вооруженных сил Литвы Нериюс Станкевичюс сообщил, что Белоруссия уведомила Литву и Латвию о возможном приближении беспилотников к их границам. Позже эта информация была подтверждена литовскими и латвийскими военными, зафиксировавшими объект на радарах. Беспилотник пересек белорусско-литовскую границу и через некоторое время исчез с радаров, в настоящее время идут его поиски в Литве.

Утром в среду в Вильнюсском районе Литвы была объявлена воздушная тревога. В воздух поднимали задействованные в миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии истребители НАТО. Вильнюсский аэропорт был временно закрыт, движение поездов в районе Вильнюса приостанавливалось.