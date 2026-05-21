МИД РФ проинформировал Кубу об аспектах своей поддержки

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Куба проинформирована об аспектах и модальностях помощи, которую ей планирует оказать Москва, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подтверждаем нашу полную солидарность с Кубой. Решительно осуждаем любые попытки грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства, запугивание и применение односторонних ограничительных мер, угроз и шантажа. Продолжим оказывать самую активную поддержку братскому кубинскому народу в этот крайне сложный период. О ее модальностях и принципиальных аспектах Гавана проинформирована", - сказала она в ходе брифинга.

Захарова выразила уверенность в том, что "героический кубинский народ, не раз демонстрировавший преданность идеалам свободы, независимости, социальной справедливости, который проявлял удивительную стойкость и мужество перед лицом внешних вызовов, сохранит сплоченность и твердость духа, продолжит самоотверженно защищать свои национальные интересы".

"Попытки администрации Белого дома затянуть санкционную петлю вокруг Кубы наряду с многолетней торговой, экономической, финансовой, гуманитарной, а в последнее время и топливно-энергетической блокадой является прямым отражением нетерпимости Вашингтона к любому инакомыслию, циничным воплощением реанимированной доктрины Монро", - сказала Захарова.

"Куба продолжает оставаться объектом грубого экономического давления со стороны США. Введенные Белым домом в начале мая новые рестрикции против компаний из третьих стран, которые осуществляют деятельность на острове свободы являются очередным витком политики давления со стороны Вашингтона, основной целью которого является экономическое удушение Кубы", - подчеркнула она.