Алиев и Макрон обсудили по телефону отношения Азербайджана и Франции

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президенты Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эммануэль Макрон обсудили по телефону двустороннюю повестку, сообщил Алиев в соцсети Х.

"Сегодня мне позвонил президент Эммануэль Макрон. В ходе телефонного разговора мы рассмотрели вопросы повестки двусторонних отношений Азербайджана и Франции, обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес", - написал он.

Они также обсудили региональные и глобальные процессы.

Телефонный разговор состоялся по инициативе президента Франции.

"Я поговорил с президентом Алиевым. Я отметил поддержку со стороны Франции мирной динамике между Арменией и Азербайджаном и важность продвижения этого процесса", - подтвердил Макрон в соцсети Х.

"Мы обсудили региональные вопросы и возможности для развития наших двусторонних отношений", - добавил он.