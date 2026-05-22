В Гренландии прошли протесты у консульства США

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Несколько сотен жителей гренландской столицы Нуук вышли на демонстрации из-за открытия нового здания консульства США, сообщают в пятницу американские СМИ.

Демонстранты, которые расценили открытие здания как попытку США нарастить присутствие на острове, несли в четверг флаги Гренландии и плакаты с антиамериканскими надписями. Участники акции скандировали лозунги: "США, уходите домой", "Гренландия для гренландцев". Затем они провели еще одну акцию протеста: отвернулись от здания консульства и молчали две минуты.

В новом здании в центре города смогут принимать официальные визиты, делегации бизнесменов, культурные мероприятия, предоставлять услуги американским гражданам, а также выдавать визы гренландцам. До этого консульство США располагалось в небольшом здании на окраине города, где работали два дипломата. Численность персонала в новом здании американская сторона комментировать отказалась.

Выступавший на церемонии открытия посол США в Дании Кеннет Хоуэри заявил о стремлении расширить сотрудничество с Гренландией. "Мы всегда будем соседями, вашими союзниками и партнерами, независимо от того, какое будущее вы выберете", - сказал он на открытии.

Ранее на этой неделе американский спецпосланник по Гренландии Джефф Лэндри впервые посетил Нуук, без официального приглашения. Его поездка вызвала у общественности обеспокоенность, учитывая то, что ранее президент США Дональд Трамп выражал намерение присоединить остров к США. Позже Трамп принял предложение генсека НАТО Марка Рютте о переговорах по компромиссному варианту.

Спецпосланник утверждал, что целью визита было "выстраивание отношений и поиск возможностей углубить связи между США, Гренландией и Данией". По его словам, президент поручил ему "поехать туда и завести друзей". Лэндри раздавал на улице красные кепки с лозунгом Трампа MAGA ("Сделаем Америку снова великой"), а также угощал местных жителей печеньем с шоколадной крошкой.

Во время визита спецпосланник заявил, что есть "невероятные возможности, которые могут привести гренландцев от зависимости к независимости".

В свою очередь премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен по итогам встречи с Лэндри выразил мнение, что США не оставляют идеи контролировать остров. Нильсен, как и многие другие официальные лица Гренландии, бойкотировал церемонию открытия нового здания консульства.

Гренландия считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы. Западные СМИ отмечали, что на острове есть запасы графита, меди, цинка, золота, алмазов, железной руды, титана, ванадия, урана, причем геологоразведочные работы проведены не в полной мере. В Гренландии находится космическая база США "Питуффик".