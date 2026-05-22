Поиск

В Гренландии прошли протесты у консульства США

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Несколько сотен жителей гренландской столицы Нуук вышли на демонстрации из-за открытия нового здания консульства США, сообщают в пятницу американские СМИ.

Демонстранты, которые расценили открытие здания как попытку США нарастить присутствие на острове, несли в четверг флаги Гренландии и плакаты с антиамериканскими надписями. Участники акции скандировали лозунги: "США, уходите домой", "Гренландия для гренландцев". Затем они провели еще одну акцию протеста: отвернулись от здания консульства и молчали две минуты.

В миреПремьер-министр Гренландии отметил прогресс в переговорах с СШАЧитать подробнее

В новом здании в центре города смогут принимать официальные визиты, делегации бизнесменов, культурные мероприятия, предоставлять услуги американским гражданам, а также выдавать визы гренландцам. До этого консульство США располагалось в небольшом здании на окраине города, где работали два дипломата. Численность персонала в новом здании американская сторона комментировать отказалась.

Выступавший на церемонии открытия посол США в Дании Кеннет Хоуэри заявил о стремлении расширить сотрудничество с Гренландией. "Мы всегда будем соседями, вашими союзниками и партнерами, независимо от того, какое будущее вы выберете", - сказал он на открытии.

Ранее на этой неделе американский спецпосланник по Гренландии Джефф Лэндри впервые посетил Нуук, без официального приглашения. Его поездка вызвала у общественности обеспокоенность, учитывая то, что ранее президент США Дональд Трамп выражал намерение присоединить остров к США. Позже Трамп принял предложение генсека НАТО Марка Рютте о переговорах по компромиссному варианту.

Спецпосланник утверждал, что целью визита было "выстраивание отношений и поиск возможностей углубить связи между США, Гренландией и Данией". По его словам, президент поручил ему "поехать туда и завести друзей". Лэндри раздавал на улице красные кепки с лозунгом Трампа MAGA ("Сделаем Америку снова великой"), а также угощал местных жителей печеньем с шоколадной крошкой.

В миреПремьер Дании полагает, что Трамп не отказался от намерений взять под контроль ГренландиюЧитать подробнее

Во время визита спецпосланник заявил, что есть "невероятные возможности, которые могут привести гренландцев от зависимости к независимости".

В свою очередь премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен по итогам встречи с Лэндри выразил мнение, что США не оставляют идеи контролировать остров. Нильсен, как и многие другие официальные лица Гренландии, бойкотировал церемонию открытия нового здания консульства.

Гренландия считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы. Западные СМИ отмечали, что на острове есть запасы графита, меди, цинка, золота, алмазов, железной руды, титана, ванадия, урана, причем геологоразведочные работы проведены не в полной мере. В Гренландии находится космическая база США "Питуффик".

Дональд Трамп Гренландия США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Париже задержали 65 человек из-за беспорядков

Премьер Армении заявил, что вопросы ограничения на ввоз цветов в РФ решают в рабочем порядке

Пашинян исключил возможность повышения цены на поставляемый из РФ в Армению газ

 Пашинян исключил возможность повышения цены на поставляемый из РФ в Армению газ

Потепление не помогло Европе наладить закачку газа в хранилища

 Потепление не помогло Европе наладить закачку газа в хранилища

Пашинян заверил, что Армения никогда не будет вовлечена в антироссийскую кампанию

 Пашинян заверил, что Армения никогда не будет вовлечена в антироссийскую кампанию

Пашинян заявил, что выход Армении из ЕАЭС может обсуждать только Ереван

Что случилось этой ночью: пятница, 22 мая

Фондовые индексы США завершили торги в плюсе, Dow Jones обновил рекорд

Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для ракетного комплекса Hawk

 Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для ракетного комплекса Hawk

Штаты потеряли в ходе операции в Иране почти 20% ударных БПЛА MQ-9 Reaper
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9521 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2279 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 439 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов