В БРИКС призвали Афганистан к отмене фактического запрета на образование для девочек

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Страны БРИКС призвали афганские власти отменить фактический запрет на образование для девочек в этой стране.

"Мы призываем власти Афганистана отменить фактический запрет на получение девочками среднего и высшего образования", - говорится в декларации саммита БРИКС в Казани.

В документе указывается на срочную необходимость мирного урегулирования в этой стране.

"Выступаем за независимый, единый и мирный Афганистан, свободный от терроризма, войны и наркотиков. Призываем к принятию в Афганистане более предметных и поддающихся контролю мер для недопущения использования территории Афганистана террористами. Подчеркиваем необходимость безотлагательного и беспрепятственного оказания гуманитарной помощи афганскому народу и обеспечения соблюдения основных прав всех афганцев, включая женщин, девочек и представителей различных этнических групп", - говорится в декларации.