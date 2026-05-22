В Польшу поступили первые закупленные у США F-35

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Первые три из партии закупленных Варшавой у США истребителя F-35 Lightning II в полонизированной версии PL приземлились на 32-й тактической авиабазе ВВС в Ласке (город в центральной Польше). Трансляцию их прибытия вело в польское Минобороны.

"F35 PL теперь в Польше! Мы присоединяемся к группе стран, обладающих истребителями 5-го поколения. F-35 обладает возможностями малозаметности, которые являются ключевым элементом, позволяющим эффективно выполнять задачи в случае конфликта с противником, оснащенным передовыми системами противодействия доступу/блокирования территории (эшелонированная система противовоздушной обороны A2AD - ИФ)", - сообщили в ведомстве.

Ранее глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что прибывающие в Польшу истребители F-35 - это первые самолеты этого типа на восточном фланге НАТО.

Истребители F-35 будут поставляться в Польшу с 2026 по 2030 год. Всего в ВВС Польши будет поставлено 32 самолета пятого поколения (две эскадрильи) F-35 производства корпорации Lockheed Martin. Стоимость их закупки составляет $4,6 млрд.

Истребители, в частности, вооружены противорадиолокационными ракетами AGM-88G AARGM-ER и AMRAAM класса "воздух-воздух" в последней версии AIM-120D-3, с дальностью полета до 180 км и устойчивой к помехам системой наведения.

