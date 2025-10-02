Поиск

США продадут Польше новейшие ракеты AIM-120D AMRAAM для истребителей F-35

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Варшава закупит у Вашингтона новейшие ракеты AIM-120D AMRAAM для поставляемых США истребителей F-35, сообщил на брифинге глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Об этом сообщает пресс-служба польского правительства.

"Подтверждена закупка Польшей новейших ракет класса "воздух-воздух" с радиолокационным наведением AIM-120D AMRAAM для истребителей F-35", - сказал Косиняк-Камыш.

"Мы приобретаем эти самолеты вместе с новейшей версией ракет, закупка которых была одобрена конгрессом США. Польша - единственная страна, получившая возможность приобрести это оружие... Это сделает самолеты F-35 самыми оснащенными из всех в мире, поскольку только Польша и США будут иметь доступ к этой версии ракеты", - подчеркнул министр.

Истребители F-35 будут поставляться в Польшу с 2026 по 2030 год. Всего в ВВС Польши будет поставлено 32 самолета пятого поколения (две эскадрильи) F-35 производства корпорации Lockheed Martin. Стоимость их закупки составляет $4,6 млрд.

Первые несколько закупленных Польшей истребителей ранее были доставлены на авиабазу Национальной гвардии США, где польские пилоты проходят подготовку к их эксплуатации.

Истребители, в частности, будут вооружены противорадиолокационными ракетами AGM-88G AARGM-ER и AMRAAM класса "воздух-воздух" в последней версии AIM-120D-3 с дальностью полета до 180 км и устойчивой к помехам системой наведения.

Lockheed Martin F-35 Минобороны Польша США Владислав Косиняк-Камыш
