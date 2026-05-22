Спецпосланник Трампа на фоне блокировки Ормузского пролива напомнил о гренландской нефти

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Гренландии Джефф Лэндри считает, что поставки нефти из Гренландии могли бы закрыть дефицит энергоресурсов, возникший из-за ситуации вокруг Ормузского пролива, пишет The Hill.

"Гренландия могла бы уже сейчас экспортировать 2 млн баррелей нефти в сутки. Подумайте, что это могло бы означать. Подумайте, какое давление это сняло бы с Ормузского пролива", - сказал он журналистам.

Лэндри считает, что добычу нефти в Гренландии можно было бы запустить "примерно в течение 10 месяцев".

"Трамп - единственный президент за последние 30 или 40 лет, который действительно заботится о том, чтобы что-то сделать и вывести Гренландию на карту", - сказал он.

Ранее на этой неделе Лэндри впервые посетил столицу Гренландии Нуук без официального приглашения. Его поездка вызвала у общественности обеспокоенность, учитывая то, что ранее президент США Дональд Трамп выражал намерение присоединить остров к США. Позже Трамп принял предложение генсека НАТО Марка Рютте о переговорах по компромиссному варианту.