Мадьяр увязал вопрос о правах венгров на Украине с согласием на переговоры о вступлении в ЕС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр настаивает на расширении прав венгерской общины на Украине, прежде чем Венгрия одобрит начало официальных переговоров Киева о вступлении в Евросоюз, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Мадьяр днем ранее обсуждал это на встрече с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе.

По словам собеседников агентства, Мадьяр выдвинул условия, которые в основном повторяют список из 11 требований, представленный уходящим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Киеву в 2024 году, касающихся прав венгерского меньшинства на Украине и доступа к образованию на венгерском языке.

Bloomberg напоминает, что в начале этой недели Мадьяр заявил, что хотел бы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в июне, чтобы обсудить этот вопрос.

Накануне Мадьяр также встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Сегодня в Брюсселе состоялся очень хороший обмен мнениями с Петером Мадьяром. Мы обсудили шаги, необходимые для разблокировки средств ЕС, предназначенных для Венгрии и замороженных из-за коррупции и проблем с верховенством права", - написала фон дер Ляйен в соцсети X.