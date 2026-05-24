Губернатор Калифорнии ввел ЧС в округе Ориндж из-за угрозы взрыва химрезервуара

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в округе Ориндж из‑за угрозы разрушения резервуара с метилметакрилатом на предприятии GKN Aerospace в городе Гарден-Гроув.

По данным местных служб, в четверг в резервуаре объемом 6-7 тыс. галлонов начался интенсивный выброс паров, что создало риск взрыва или утечки химиката. Как отмечает CBS News, специалисты фиксировали устойчивый рост температуры внутри резервуара - примерно на один градус в час, что повышало вероятность термического разгона. Пожарные пытались снизить температуру, охлаждая резервуар водой, однако эти меры не дали результата.

Представители пожарной службы не исключали, что при дальнейшем нагреве резервуар может либо разорваться с выбросом тысяч галлонов вещества, либо взорваться, что создаст угрозу для соседних емкостей с топливом. В пятницу вечером аварийная группа вошла на территорию объекта и добавила нейтрализующий реагент в соседний резервуар для уменьшения взрывоопасности, сообщил начальник дивизиона пожарной службы округа Крейг Кови. Он назвал происходящее "одним из самых опасных инцидентов" за годы службы.

Власти предписали эвакуировать около 40 тыс. жителей, однако, по данным CBS, фактически зона эвакуации затронула более 50 тыс. человек. Для размещения людей задействованы объекты, находящиеся в собственности штата.

Спасатели готовят заграждения для локализации возможного разлива и рассматривают дополнительные технические решения, включая "нестандартные методы", обсуждаемые с экспертами из других регионов.

