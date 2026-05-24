Поиск

Трамп заявил, что сможет заключить выгодное соглашение с Ираном

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит заключения невыгодного для Вашингтона соглашения с Тегераном.

"В отличие от тех, кто должен был решить эту проблему много лет назад, я плохих сделок не заключаю", - написал он в воскресенье в соцсети Truth Social.

Трамп в очередной раз раскритиковал договоренности по атому, достигнутые одним из его предшественников на посту президента США Бараком Обамой.

"Наша сделка - это полная противоположность предыдущей", - подчеркнул Трамп.

Он отметил, что соглашение, над которым сейчас ведется работа, нигде не было опубликовано, а переговоры по нему еще не завершены.

"Так что не слушайте тех, кто критикует соглашение, ничего о нем не зная", - подытожил президент.

Ранее сообщалось, что планы Трампа подписать соглашение с Ираном вызвали недовольство у некоторых его соратников из Республиканской партии. Кроме того, по данным СМИ, настороженно к переговорам США с Ираном относятся и в израильском руководстве.

Хроника 28 февраля – 24 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 24 мая

Корабль КНР "Шэньчжоу-23" стартовал к национальной орбитальной станции

Трамп уверен, что сможет заключить с Ираном более выгодное соглашение, чем Обама

Трамп назвал конструктивным переговорный процесс с Ираном

 Трамп назвал конструктивным переговорный процесс с Ираном

The Guardian сообщила, что Совбез Ирана и Хаменеи еще не одобрили соглашение с США

Президент Финляндии заявил, что готов представлять ЕС на переговорах с Россией

Рубио констатировал значительный прогресс на переговорах с Ираном

 Рубио констатировал значительный прогресс на переговорах с Ираном

NYT сообщила, что Ирану вернут активы на $25 млрд в случае согласования меморандума с США

 NYT сообщила, что Ирану вернут активы на $25 млрд в случае согласования меморандума с США

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 мая

На Филиппинах обрушилось строящееся здание, под завалами могут быть до 40 человек

 На Филиппинах обрушилось строящееся здание, под завалами могут быть до 40 человек
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2309 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9556 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов