Трамп заявил, что сможет заключить выгодное соглашение с Ираном

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит заключения невыгодного для Вашингтона соглашения с Тегераном.

"В отличие от тех, кто должен был решить эту проблему много лет назад, я плохих сделок не заключаю", - написал он в воскресенье в соцсети Truth Social.

Трамп в очередной раз раскритиковал договоренности по атому, достигнутые одним из его предшественников на посту президента США Бараком Обамой.

"Наша сделка - это полная противоположность предыдущей", - подчеркнул Трамп.

Он отметил, что соглашение, над которым сейчас ведется работа, нигде не было опубликовано, а переговоры по нему еще не завершены.

"Так что не слушайте тех, кто критикует соглашение, ничего о нем не зная", - подытожил президент.

Ранее сообщалось, что планы Трампа подписать соглашение с Ираном вызвали недовольство у некоторых его соратников из Республиканской партии. Кроме того, по данным СМИ, настороженно к переговорам США с Ираном относятся и в израильском руководстве.