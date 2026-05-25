В Тегеране не намерены отступать в противостоянии с США

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Иранская сторона решительно настроена отстаивать свои интересы, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад Багер Зольгадр на фоне сообщений о прогрессе на переговорах с США по достижению соглашения. Об этом сообщает Tasnim.

"Мы не отступим. Мы это продемонстрировали на военном поприще, на дипломатической арене и тем, что наш народ выходит на улицы, обозначая отважное сопротивление врагам", - сказал Зольгадр.

В ночь 25 мая Fox News со ссылкой на информированного американского чиновника сообщил, что Иран "в принципе согласился с рамочным соглашением", и оно на 95% готово. Переговорщики все еще спорят о формулировках, касающихся ядерной программы Тегерана и Ормузского пролива. Источник телеканала отметил, что США могут возобновить боевые действия, если соглашение в итоге не будет достигнуто.