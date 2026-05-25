CNN сообщил о сохраняющихся разногласиях у Ирана и США

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Некоторые аспекты меморандума по решению конфликта Ирана и США, в том числе формулировки, связанные с иранской ядерной программой и отменой санкций, все еще не согласованы, это задерживает заключение сделки по прекращению боевых действий, сообщает CNN со ссылкой на американские источники.

По их словам, при этом по-прежнему сохраняется оптимизм насчет того, что "различия в позициях будут устранены относительно скоро".

В ночь на 25 мая Fox News со ссылкой на информированного американского чиновника сообщил, что Иран "в принципе согласился с рамочным соглашением", и оно на 95% готово. При этом он указал, что переговорщики все еще спорят о формулировках, касающихся ядерной программы Тегерана и Ормузского пролива. Источник телеканала отметил, что США могут возобновить боевые действия, если соглашение в итоге не будет достигнуто.