Поиск

CNN сообщил о сохраняющихся разногласиях у Ирана и США

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Некоторые аспекты меморандума по решению конфликта Ирана и США, в том числе формулировки, связанные с иранской ядерной программой и отменой санкций, все еще не согласованы, это задерживает заключение сделки по прекращению боевых действий, сообщает CNN со ссылкой на американские источники.

По их словам, при этом по-прежнему сохраняется оптимизм насчет того, что "различия в позициях будут устранены относительно скоро".

В ночь на 25 мая Fox News со ссылкой на информированного американского чиновника сообщил, что Иран "в принципе согласился с рамочным соглашением", и оно на 95% готово. При этом он указал, что переговорщики все еще спорят о формулировках, касающихся ядерной программы Тегерана и Ормузского пролива. Источник телеканала отметил, что США могут возобновить боевые действия, если соглашение в итоге не будет достигнуто.

Хроника 28 февраля – 25 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лавров сообщил Рубио о предстоящих ударах по целям в Киеве

Brent подешевела до $97,58 за баррель

МИД РФ требует от Чехии освободить задержанного митрополита Илариона

 МИД РФ требует от Чехии освободить задержанного митрополита Илариона

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Китайская JD.com хочет купить британского онлайн-ритейлера Very Group за $2,7 млрд

Обеспечивать безопасность визита Путина в Астану будет военная техника и авиация

Трамп допускает только историческое соглашение США с Ираном

 Трамп допускает только историческое соглашение США с Ираном

Китай начал кампанию по ужесточению контроля над трансграничной торговлей акциями

 Китай начал кампанию по ужесточению контроля над трансграничной торговлей акциями

Госсекретарь США посетит Армению

Путин посетит с госвизитом Казахстан 27-29 мая
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2322 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9578 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов