"Аль-Арабийя" сообщила о готовности Ирана вывозить обогащенный уран в Китай

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Тегеран настаивает, чтобы иранский обогащенный уран в случае его вывоза передали на хранение Пекину, сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на источники.

По их словам, Тегерану еще нужно получить ряд гарантий от китайской стороны, прежде чем продолжить попытки урегулирования с США.

The New York Times со ссылкой на американские источники ранее сообщила, что Иран в случае успешного согласования меморандума с США не будет возражать против вывоза со своей территории высокообогащенного урана.

Ранее иранские СМИ отмечали, что, по их данным, в проекте соглашения не упоминаются какие бы то ни было договоренности по ядерной проблеме.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин поделился с председателем КНР Си Цзиньпином идеей хранения иранского обогащенного урана в России, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Хроника 28 февраля – 25 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
