Делегация Ирана обсудила в Катаре Ормузский пролив и обогащение урана

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Иранская делегация провела 25 мая переговоры в Катаре, чтобы обсудить тему Ормузского пролива и иранское ядерное досье, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на источник.

"Основным фокусом визита делегации в Доху стали вопросы, связанные с Ормузским проливом, и с высокообогащенным ураном", - заявил телеканалу дипломат, знакомый с ситуацией.

По его словам, в составе иранской делегации в Катар прибыл и глава ЦБ Ирана Абдолнасер Хеммати для обсуждения вопроса замороженных иранских активов. Кроме него в Катар прибыли спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи, чтобы обсудить оставшиеся препятствия урегулирования конфликта.

Катар - одна из стран, выполняющих роль посредника при урегулировании конфликта Ирана и США.

В ночь на 25 мая Fox News со ссылкой на информированного американского чиновника сообщил, что Иран "в принципе согласился с рамочным соглашением", и оно на 95% готово. Переговорщики все еще спорят о формулировках, касающихся ядерной программы Тегерана и Ормузского пролива. Источник телеканала отметил, что США могут возобновить боевые действия, если соглашение в итоге не будет достигнуто.

Хроника 28 февраля – 25 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
МИД Иран Катар США Аббас Аракчи Мохаммад Багер Галибаф Абдолнасер Хеммати
