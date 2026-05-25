США дадут Ирану 30 дней на разминирование Ормузского пролива

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В проекте меморандума о завершении военного конфликта США и Ирана отводится 30 дней на то, чтобы Тегеран полностью восстановил безопасность судоходства через Ормузский пролив, сообщает газета Nikkei со ссылкой на источник.

План, который обсуждают США и Иран, предусматривает открытие Ормузского пролива примерно через 30 дней после того, как стороны договорятся о прекращении конфликта". По данным источника издания, 30-дневный период требуется иранской стороне, чтобы обезвредить установленные в проливе мины. Только после этого технически можно будет восстановить судоходство в нормальном объеме.

Ранее некоторые СМИ уже сообщали, что возможное соглашение будет предусматривать открытие Ормузского пролива. Однако в их сообщениях говорилось о поэтапном открытии, тогда как по версии Nikkei предусматривается лишь 30-дневный период для разминирования, а упоминания о различных этапах открытия пролива нет.

Японская газета подчеркивает, что проект меморандума предусматривает, что Иран не будет взымать плату за транзит через Ормузский пролив.

Хроника 28 февраля – 25 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
