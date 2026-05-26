Рубио заявил, что передал Трампу полученное от Лаврова послание Путина

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров накануне в телефонном разговоре передал послание от президента РФ Владимира Путина для американского лидера Дональда Трампа.

"Они направили предупреждения во все посольства. Я думаю, Лавров позвонил мне, чтобы лично сказать об этом (...) очевидно, Путин поручил ему передать через меня соответствующее послание президенту США, что я и сделал", - сказал Рубио журналистам в ходе визита в Индию.

По его словам, Киев был опасным местом уже несколько мест, и подобные кризисы грозят еще более серьезной эскалацией.

Также Рубио повторил, что в данный момент в графике нет каких-либо переговоров по украинскому урегулированию. В то же время госсекретарь добавил, что США всегда готовы сыграть конструктивную роль в диалоге.

В понедельник состоялся телефонный разговор Лаврова с Рубио, сообщил МИД РФ.

"По поручению президента Российской Федерации (Владимира) Путина Лавров официально довел до американской стороны информацию о том, что в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории Вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений", - говорилось в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечалось, что Лавров привлек внимание к заявлению МИД России от 25 мая, в котором США, наряду с другими государствами, имеющими представительства в Киеве, рекомендовано обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан.

