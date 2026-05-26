В "Росатоме" заявили, что тема создания международного банка обогащенного урана пока не обсуждается

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Идея создания международного банка обогащенного урана сегодня не обсуждается, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Очевидно, что сейчас эта тема на переговорном столе не лежит. Пока, к сожалению, в большом международном ядерном оркестре нет слаженности по этому вопросу. Каждый играет свою партию", - сказал Лихачев в интервью телеканалу Al Jazeera.

При этом он добавил, что "ведущая партия пока - это партия американцев, которая очень жестко ставит вопрос о вывозе обогащенного, высокообогащенного урана из Ирана в США".