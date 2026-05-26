Поиск

В "Росатоме" заявили, что тема создания международного банка обогащенного урана пока не обсуждается

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Идея создания международного банка обогащенного урана сегодня не обсуждается, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Очевидно, что сейчас эта тема на переговорном столе не лежит. Пока, к сожалению, в большом международном ядерном оркестре нет слаженности по этому вопросу. Каждый играет свою партию", - сказал Лихачев в интервью телеканалу Al Jazeera.

При этом он добавил, что "ведущая партия пока - это партия американцев, которая очень жестко ставит вопрос о вывозе обогащенного, высокообогащенного урана из Ирана в США".

Росатом Алексей Лихачев уран США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ferrari представила свой первый полностью электрический автомобиль

 Ferrari представила свой первый полностью электрический автомобиль

В ФСВТС сообщили о переговорах с Индией по дополнительной партии С-400

Иран возвращается в интернет

 Иран возвращается в интернет

Brent дорожает на 2,8%, WTI дешевеет на 4,4%

BTS стали главными лауреатами American Music Awards 2026

 BTS стали главными лауреатами American Music Awards 2026

Что случилось этой ночью: вторник, 26 мая

Рубио заявил, что согласование формулировок по сделке с Ираном может занять несколько дней

 Рубио заявил, что согласование формулировок по сделке с Ираном может занять несколько дней

У второго испанца с лайнера Hondius подтвержден хантавирус

 У второго испанца с лайнера Hondius подтвержден хантавирус

Рубио и Лавров обсудили Украину, Иран, отношения США и РФ

Трамп выступает за уничтожение иранского обогащенного урана в США или другой стране

 Трамп выступает за уничтожение иранского обогащенного урана в США или другой стране
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9584 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2333 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов