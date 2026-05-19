Вэнс заявил, что Иран не поднимал вопрос о возможном хранении обогащенного урана в РФ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс во вторник заявил, что Иран в контактах с американской стороной не выдвигал предложения о передаче обогащенного урана на хранение России.

"Что касается получения иранского обогащенного урана Россией (...) сейчас это не входит в планы администрации США. Иранцы не поднимали эту тему. По моему мнению, это не то, что вызвало бы особый энтузиазм у иранцев", - сказал он журналистам в Белом доме.

По его словам, президента США Дональда Трампа такой шаг тоже не обрадовал бы.

Однако Вэнс не исключил подобный вариант развития событий и добавил, что не хочет предвосхищать ход переговоров.

9 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва была и остается готовой к вывозу обогащенного урана из Ирана, и первоначально с этим все соглашались, но затем США ужесточили свою позицию.

"Вы знаете, я поделюсь с вами секретами, но они относительно секретные секреты. Мы не только предлагали, а уже один раз это (вывоз обогащенного урана из Ирана - ИФ) делали в 2015 году. Иран доверял нам в полном объеме, и не без основания доверяет, потому что мы, во-первых, никогда не нарушали никаких договоренностей, во-вторых, мы продолжаем мирные ядерные программы в Иране, строили и продолжаем строить "Бушер", и продолжаем работу", - сказал президент.

Путин отметил, что в 2015 году вывоз обогащенного урана из Ирана лег в основу заключения договора между всеми заинтересованными странами и Ираном, то есть сыграл позитивную роль.

"Я и сейчас сказал, что мы готовы повторить этот опыт. И первоначально это и есть как бы секрет, все согласились - согласились и представители США, согласился Иран, согласился Израиль. Но потом Соединенные штаты свою позицию ужесточили и потребовали вывоза только на территорию США", - сказал Путин.