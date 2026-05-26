Поиск

МИД Китая призвал США и Иран не нарушать режим прекращения огня

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - США и Ирану нужно продолжить соблюдать режим прекращения огня, дальше вести переговоры для выработки соглашения по урегулированию кризиса в регионе, заявила представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай призывает всех участников процесса уважать обязательства в рамках перемирия, придерживаться подхода по решению споров мирными средствами, продолжать диалог и переговоры для такого решения, которое бы принимало во внимание опасения всех сторон, работать над скорейшим восстановлением мира в районе Персидского залива и на Ближнем Востоке", - приводит Global Times ее слова с брифинга в ответ на просьбу прокомментировать заявления США об ударах по иранским целям.

Она добавила, что Пекин также выступает за мирное решение проблемы иранской ядерной программы. По ее словам, КНР хочет продолжать играть конструктивную роль в отношении этого вопроса и обеспечивать режим нераспространения ядерного оружия.

Ранее иранские СМИ сообщали о трех взрывах, которые были слышны в городе Бендер-Аббасе, расположенном на побережье Ормузского пролива. Затем представитель Центрального командования ВС США капитан Тим Хоукинс заявил, что военные нанесли удары в рамках самообороны "для защиты наших войск от угрозы со стороны иранских сил". Он пояснил, что целями ударов стали зенитные ракетные пусковые установки и иранские катера, пытавшиеся установить мины.

Позднее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана обвинил США во вторжении в воздушное пространство страны, в результате чего был сбит американский беспилотник. В КСИР отметили, что заставили американский истребитель покинуть воздушное пространство Ирана.

Иранские СМИ также сообщали, что по меньшей мере четверо военнослужащих КСИР погибли в результате американской атаки против Ирана.

Китай Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Задержанный в Чехии митрополит Иларион вышел на свободу

МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии в РФ

 МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии в РФ

Ferrari представила свой первый полностью электрический автомобиль

 Ferrari представила свой первый полностью электрический автомобиль

В ФСВТС сообщили о переговорах с Индией по дополнительной партии С-400

Иран возвращается в интернет

 Иран возвращается в интернет

Brent дорожает на 2,8%, WTI дешевеет на 4,4%

BTS стали главными лауреатами American Music Awards 2026

 BTS стали главными лауреатами American Music Awards 2026

Что случилось этой ночью: вторник, 26 мая

Рубио заявил, что согласование формулировок по сделке с Ираном может занять несколько дней

 Рубио заявил, что согласование формулировок по сделке с Ираном может занять несколько дней

У второго испанца с лайнера Hondius подтвержден хантавирус

 У второго испанца с лайнера Hondius подтвержден хантавирус
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2334 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9589 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов