МИД Китая призвал США и Иран не нарушать режим прекращения огня

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - США и Ирану нужно продолжить соблюдать режим прекращения огня, дальше вести переговоры для выработки соглашения по урегулированию кризиса в регионе, заявила представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай призывает всех участников процесса уважать обязательства в рамках перемирия, придерживаться подхода по решению споров мирными средствами, продолжать диалог и переговоры для такого решения, которое бы принимало во внимание опасения всех сторон, работать над скорейшим восстановлением мира в районе Персидского залива и на Ближнем Востоке", - приводит Global Times ее слова с брифинга в ответ на просьбу прокомментировать заявления США об ударах по иранским целям.

Она добавила, что Пекин также выступает за мирное решение проблемы иранской ядерной программы. По ее словам, КНР хочет продолжать играть конструктивную роль в отношении этого вопроса и обеспечивать режим нераспространения ядерного оружия.

Ранее иранские СМИ сообщали о трех взрывах, которые были слышны в городе Бендер-Аббасе, расположенном на побережье Ормузского пролива. Затем представитель Центрального командования ВС США капитан Тим Хоукинс заявил, что военные нанесли удары в рамках самообороны "для защиты наших войск от угрозы со стороны иранских сил". Он пояснил, что целями ударов стали зенитные ракетные пусковые установки и иранские катера, пытавшиеся установить мины.

Позднее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана обвинил США во вторжении в воздушное пространство страны, в результате чего был сбит американский беспилотник. В КСИР отметили, что заставили американский истребитель покинуть воздушное пространство Ирана.

Иранские СМИ также сообщали, что по меньшей мере четверо военнослужащих КСИР погибли в результате американской атаки против Ирана.