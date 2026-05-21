Спецпосланник Макрона заявил об угрозе раскола общин Ливана из-за "Хезболлы" и Израиля

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Бывший министр иностранных дел Франции, ныне спецпосланник президента Эммануэля Макрона по Ливану Жан-Ив Ле Дриан считает ситуацию в республике крайне опасной для будущего этой страны.

"Сегодня Ливан находится в опасном положении (...). Он находится под угрозой для своего единства и целостности", - заявил он BFMTV.

При этом Ле Дриан высоко оценил "мужество ливанских лидеров", которые "предпринимают инициативы, чтобы вырваться из этих тисков". По его словам, Ливан находится в опасном положении "в отношении своего единства, поскольку ливанские общины разделены из-за "Хезболлы" и Израиля, существуют конфликты".

Ле Дриан считает, что есть угроза для целостности Ливана, "поскольку часть территории оккупирована Израилем, а другая часть раскачивается "Хезболлой", которая служит интересам Ирана, а значит, иностранной державы".

Посланник Макрона приветствовал решение президента Ливана Жозефа Ауна "встретиться с Израилем напрямую", что, по его мнению, является "позитивным моментом на будущее" и доказательством смелости и мужества руководителя.

Вместе с тем Ле Дриан указал на то, что необходимо попытаться обеспечить "восстановление ливанского государства в его основополагающих принципах". И среди этих принципов он выделил государственный контроль и монополию на оружие.

"Государство, не имеющее монополии на оружие, - это государство, которого не существует", - подчеркнул французский чиновник.