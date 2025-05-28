Нетаньяху заявил о ликвидации главы военного крыла ХАМАС Мухаммеда Синвара

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду заявил, что Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) удалось уничтожить в секторе Газа главу военного крыла группировки ХАМАС Мухаммеда Синвара.

"Мы уничтожили руководителя военного крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа, главу политбюро Исмаила Ханию, главу политбюро ХАМАС Яхью Синвара, Мухаммеда Синвара", - приводят западные СМИ слова Нетаньяху с выступления перед израильским парламентом.

"За последние два дня перед ним возник неожиданный поворот, ведущий к полной победе над ХАМАС", - добавил он.

Синвар возглавлял ХАМАС с середины октября 2024 года, когда израильские военные ликвидировали в Рафахе его старшего брата Яхью Синвара.

13 мая стало известно, что ЦАХАЛ нанесла удар по Синвару, который укрывался в бункере под больницей в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

В середине мая глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявлял о получении все большего количества указаний на гибель Синвара.

Источники из ЦАХАЛ сообщали The Jerusalem Post, что в момент удара рядом с Синваром находился его вероятный преемник - командир бригады "Рафах" Мохаммед Шабана, и возможно, они погибли оба. Однако в ЦАХАЛ информацию о гибели Синвара пока не подтверждали.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа