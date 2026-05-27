Поиск

WSJ узнала, что США сократят предназначенные для Европы на случай кризиса вооружения

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Пентагон существенно сокращает вооружения, которые предусмотрены для направления в Европу в рамках НАТО в случае возникновения кризиса, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

"Администрация (президента Дональда - ИФ) Трампа намерена сократить на одну треть или наполовину набор различных военных возможностей, которые США выделили бы НАТО в случае конфликта", - пишет издание со ссылкой на источники.

По информации собеседников газеты, на прошлой неделе представитель Пентагона Александер Велес-Грин уведомил союзников по НАТО о планируемых сокращениях на закрытой встрече в Брюсселе.

"Сокращения, о которых Велес-Грин сообщил НАТО, касаются набора сил, которые США зарезервировали для защиты НАТО в случае кризиса. Эта система, известная как Модель сил НАТО, определяет силы и средства, которые страны должны предоставить в течение первых 10, 30 и 180 дней конфликта или кризиса", - отмечает WSJ.

По словам источников, речь идет, в том числе об обязательствах США по стратегическим бомбардировщикам и другим силам дальнего действия, некоторых военно-морских средствах и самолетах-заправщиках.

Трамп в период второго срока неоднократно подвергал критике союзников по НАТО, обвинил ряд европейских государств в том, что они отказались поддержать военную операцию США в Иране.

В 2025 году Пентагон вывел армейскую бригаду из Румынии, а в начале мая отменил развертывание бронетанковой бригады в Польше.

Пентагон НАТО США Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пашинян заявил избирателям об их праве выбирать членство Армении в ЕАЭС или ЕС

Военные США нанесли удар по судну в Тихом океане

Созданный Трампом Совет мира до сих пор не получил средств на восстановление сектора Газа

Еще два супертанкера смогли выйти из Ормузского пролива

 Еще два супертанкера смогли выйти из Ормузского пролива

SK Hynix стала второй южнокорейской компанией с капитализацией более $1 трлн

 SK Hynix стала второй южнокорейской компанией с капитализацией более $1 трлн

Brent подешевела до $98,06 за баррель

 Brent подешевела до $98,06 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 27 мая

Канада вводит 21-дневную самоизоляцию для прибывающих из регионов с Эболой

 Канада вводит 21-дневную самоизоляцию для прибывающих из регионов с Эболой

Один человек погиб, девять пропали без вести после взрыва на комбинате в штате Вашингтон

 Один человек погиб, девять пропали без вести после взрыва на комбинате в штате Вашингтон

США нанесли удары по Ирану после фиксации "опасных действий" иранских военных
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9604 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2343 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов