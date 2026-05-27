WSJ узнала, что США сократят предназначенные для Европы на случай кризиса вооружения

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Пентагон существенно сокращает вооружения, которые предусмотрены для направления в Европу в рамках НАТО в случае возникновения кризиса, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

"Администрация (президента Дональда - ИФ) Трампа намерена сократить на одну треть или наполовину набор различных военных возможностей, которые США выделили бы НАТО в случае конфликта", - пишет издание со ссылкой на источники.

По информации собеседников газеты, на прошлой неделе представитель Пентагона Александер Велес-Грин уведомил союзников по НАТО о планируемых сокращениях на закрытой встрече в Брюсселе.

"Сокращения, о которых Велес-Грин сообщил НАТО, касаются набора сил, которые США зарезервировали для защиты НАТО в случае кризиса. Эта система, известная как Модель сил НАТО, определяет силы и средства, которые страны должны предоставить в течение первых 10, 30 и 180 дней конфликта или кризиса", - отмечает WSJ.

По словам источников, речь идет, в том числе об обязательствах США по стратегическим бомбардировщикам и другим силам дальнего действия, некоторых военно-морских средствах и самолетах-заправщиках.

Трамп в период второго срока неоднократно подвергал критике союзников по НАТО, обвинил ряд европейских государств в том, что они отказались поддержать военную операцию США в Иране.

В 2025 году Пентагон вывел армейскую бригаду из Румынии, а в начале мая отменил развертывание бронетанковой бригады в Польше.