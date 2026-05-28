Пресс-секретарь Каллас назвала недоразумением ее слова об эвакуации дипломатов США из Киева

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас об эвакуации дипломатов США из Киева после предупреждения министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об ударах по расположенным в столице Украины объектам ВСУ были недоразумением, сказала ее пресс-секретарь Анитта Хиппер.

"Как мы уже заявляли ранее, нет намерения закрывать наши посольства или покидать Киев. И у нас нет никаких указаний на то, что это делают наши партнеры. То есть это было недоразумение, которое со временем прояснилось", - объяснила Хиппер на брифинге в Брюсселе в четверг.

МИД РФ анонсировал удары по центрам принятия решений и по объектам ВПК в Киеве

Так она ответила на просьбу прокомментировать соответствующее заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам, тогда как посольство США в Киеве эту информацию не подтвердило.

Каллас перед началом неформального совещания глав МИД стран ЕС (Гимних) в Лимасоле, на Кипре, заявила в четверг журналистам, что дипломатический корпус стран Евросоюза не намерен покидать Киев. Вместе с тем она отметила: "Европейцы остаются, уходит Америка".

Ранее на этой неделе сообщалось о телефонном разговоре Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, отмечалось, что Лавров привлек внимание к заявлению МИД России от 25 мая, в котором Соединенным Штатам, наряду с другими государствами, имеющими представительства в украинской столице, рекомендовано обеспечить эвакуацию своего дипломатического персонала и других граждан в связи с тем, что "Вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений".

