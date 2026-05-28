Бессент заявил, что Оман не намерен брать плату с судов, проходящих через Ормуз

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Оман не собирается взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив и хотел бы сохранить хорошие отношения с США, заявил в четверг глава американского Минфина Скотт Бессент.

"Этим утром я поговорил с послом Омана, и он заверил меня, что у страны нет планов брать плату за проход через пролив", - сообщил он на пресс-конференции в Белом доме.

По словам Бессента, посол сказал ему, что Оман хотел бы сохранить хорошие отношения с США.

Глава Минфина подчеркнул, что США не примут соглашение, в рамках которого Иран или Оман смогут брать плату за проход судов через Ормузский пролив.