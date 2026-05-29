США и Иран обсуждают создание фонда для инвестиций в иранскую экономику

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - США и Иран в рамках урегулирования конфликта рассматривают возможность создать инвестиционный фонд для развития иранской экономики, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"Иранский чиновник и один дипломат оценивают его размер в $300 млрд, но другие официальные лица, посредничающие на переговорах, не подтверждают эти цифры", - информирует NYT.

"Иранский госслужащий назвал его "программой реконструкции", обещанной Ирану в случае подписания финального соглашения. Ранее на переговорах Иран требовал репараций за ущерб от бомбардировок, который некоторые иранские официальные лица оценивали в $300 млрд - $1 трлн", - отмечает издание.

Два дипломата заявили газете, что речь идет о международном инвестиционном фонде, работе которого США помогут в случае окончательных договоренностей сторон. Детали работы фонда еще предстоит выработать. Данное предложение, по-видимому, является развитием идей, ранее выдвинутых спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером.

По данным NYT, представители Ирана ранее также предлагали американской стороны допустить компании США, включая крупные нефтяные и энергетические, на иранский рынок для инвестиций и совместных проектов.

Между тем, отмечает NYT, предварительное соглашение США и Ирана, переговоры по которому продолжаются, также может предусматривать разморозку части иранских фондов за рубежом. Тегеран оценивает их объем в $24 млрд, $20 из них блокированы на Ближнем Востоке.

По данным издания, чтобы избежать внутриполитических сложностей, администрация США разрабатывает варианты по разблокировке активов, в которых участвовали бы и другие страны, включая Катар. По словам иранского чиновника и двух дипломатов, черновик договоренностей должен упоминать поэтапную разморозку иранских средств.

