Пекин назвал провокацией прохождение канадского корабля через Тайваньcкий пролив

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Китай выступил против провокаций и угроз его суверенитету и безопасности в связи с прохождением канадского корабля через Тайваньский пролив, пишет Global Times.

"Китай уважает права всех стран на судоходство, которыми они пользуются в соответствии с международным правом, однако решительно выступает против провокаций любых государств и угроз суверенитету и безопасности Китая под предлогом свободы судоходства", - заявила на брифинге представитель МИД КНР Мао Нин.

Канадский корабль прошел через Тайваньский пролив за несколько дней до визита министра иностранных дел Китая Ван И в Оттаву, который проходит 28-30 мая. По данным The Globe and Mail, экипаж проигнорировал предупреждение Пекина держаться подальше от спорного водного пути.

"22 мая 2026 года фрегат HMCS Charlottetown осуществил плановый проход через Тайваньский пролив, который был завершен 23 мая 2026 года", - заявила представитель Министерства обороны Канады Андре-Анн Пулен.