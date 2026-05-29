Польша первой в ЕС получила средства по программе перевооружения SAFE

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о получении страной первого авансового платежа в рамках программы перевооружения ЕС SAFE, сообщают польские СМИ.

"Первый транш составил 6 миллиардов евро", - сказал Туск.

Польша стала первым получателем средств по этой программе среди всех подавших заявки стран.

Глава польского правительства отметил, что страна является бенефициаром в рамках SAFE и, как ожидается, получит в общей сложности около 43,7 миллиарда евро.

Общий фонд SAFE составляет порядка 150 млрд евро.

Программа была учреждена во время председательства Польши в Совете ЕС по инициативе польской стороны. Она является частью плана перевооружения Евросоюза.