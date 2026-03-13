Правительство Польши приняло резолюцию о займе на вооружение в обход президентского вето

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Польское правительство на внеочередном заседании приняло резолюцию, позволяющую министрам обороны и финансов подписать соглашение по программе оборонных займов Евросоюза SAFE, сообщают польские СМИ.

В этом документе правительство уполномочило министров национальной обороны и финансов и экономики подписать соглашение по программе ЕС SAFE.

"Президентское вето нас не остановит", - прокомментировал глава правительства Дональд Туск.

Президент Польши Кароль Навроцкий 13 марта объявил о решении наложить вето на законопроект о реализации программы оборонных займов Евросоюза SAFE, принятый польским парламентом. "Я никогда не подпишу законопроект, подрывающий наш суверенитет, независимость, экономическую и военную безопасность", - заявил Навроцкий.

В Евросоюзе была одобрена заявка Польши на финансирование в рамках SAFE (Security Action for Europe). Польше будет предоставлено 43,7 млрд евро, что делает страну крупнейшим бенефициаром программы. Общий фонд SAFE составляет порядка 150 млрд евро.

Программа льготного кредитования SAFE была учреждена во время председательства Польши в Совете ЕС по инициативе польской стороны. Она является частью плана перевооружения Евросоюза.

