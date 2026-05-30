В Иране заявили, что Трамп на самом деле не настроен на переговоры с Тегераном

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи в субботу заявил, что президент США Дональд Трамп не желает урегулирования конфликта на Ближнем Востоке на переговорах, а занимается выполнением иных задач.

"Как и предсказывали, президент США в третий раз предает усилия дипломатии. Продолжая морскую блокаду, выдвигая чрезмерные переговоры на переговорах, он опять доказал, что не склонен к переговорам, а добивается других целей", - приводит Press TV слова советника.

В пятницу агентство Fars со ссылкой на источники передавало, что заявления Трампа о подробностях возможного соглашения с Ираном являются "смесью правды и лжи", цель которой - попытаться выставить США победителем в конфликте.

В частности, Трамп заявил, что Иран согласился открыть Ормузский пролив и не взимать плату за проход по нему, тогда как в проекте соглашения формулировки несколько иные, отмечают собеседники издания. Кроме того, источники назвали ложными слова Трампа о том, что Иран согласился на уничтожение запасов высокообогащенного урана.

Накануне в МИД Ирана заявили, что американская и иранская стороны продолжают взаимодействие, но пока не достигли окончательных договоренностей. Позднее министр войны США Пит Хегсет сказал в ходе визита в Сингапур, что вооруженные силы США готовы возобновить удары по Ирану, если переговоры по ядерной программе Тегерана провалятся.