Президент Белоруссии назвал трепом угрозы Зеленского в адрес страны

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко посчитал трепом заявления главы Украины Владимира Зеленского о наличии 500 потенциальных целей на белорусской территории.

"Они, может, и определили 500 целей. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это ж они тоже понимают", - сказал он журналистам на полях саммита ЕАЭС в Астане 29 мая. Его слова приводит в воскресенье близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Пусть меня Владимир Александрович (Зеленский - ИФ) извинит за это, но это треп какой-то", - заявил Лукашенко.

"Военные Украины никакой войны с Беларусью не хотят. Это я знаю точно. Потому что они понимают, что это 1500 километров дополнительного фронта - граница. И непростая граница Беларуси и Украины. Им это надо? Нет", - отметил президент.

"Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах: бедолаги украинцы и воины так называемой территориальной обороны - вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо. Поэтому мы прекрасно видим. Это - треп", - сказал Лукашенко.

Украина Владимир Зеленский Белоруссия Александр Лукашенко
